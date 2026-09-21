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Царьград

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Правительство Рязанской области проведет ярмарки 26 сентября

Правительство Рязанской области проведет ярмарки 26 сентября

В Рязани 26 сентября пройдут еженедельные ярмарки выходного дня в пяти местах. Организованные по поручению губернатора Павла Малкова, ярмарки привлекут около 162 местных производителей, предлагая обширный ассортимент продуктов.

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