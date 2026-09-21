Правительство Рязанской области проведет ярмарки 26 сентября

В Рязани 26 сентября пройдут еженедельные ярмарки выходного дня в пяти местах. Организованные по поручению губернатора Павла Малкова, ярмарки привлекут около 162 местных производителей, предлагая обширный ассортимент продуктов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Донбасс - ещё не ...
- С Минтранс России р...
- ИК Когда переговоры?...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым