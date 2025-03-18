Политолог Блохин допустил, что требования РФ станут темой разговора Путина и Трампа

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин назвал возможную основную тему разговора президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
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