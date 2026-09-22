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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тотти отказался возобновить карьеру в 48 лет в «Дженоа» и «Комо» из-за «Ромы»: «Возраст можно преодолеть. Ноги не стареют, им не нужен ботокс. Но предательство не знает возраста»

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии  Франческо Тотти рассказал, что два клуба Серии А звали его к себе, чтобы он в 48 лет возобновил карьеру.

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