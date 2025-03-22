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Спецпосланник президента США рассказал, состоятся ли выборы на Украине

Киев подтвердил планы по проведению президентских выборов Украины. Эта информация поступила от специального посланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в интервью с Такером Карлсоном, передает ТАСС.

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