Спецпосланник президента США рассказал, состоятся ли выборы на Украине

Киев подтвердил планы по проведению президентских выборов Украины. Эта информация поступила от специального посланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в интервью с Такером Карлсоном, передает ТАСС.
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