Киевский миллионер: Зеленский выступает с гитлеровским пафосом, в тылу кругом полицаи

Дмитрий Боев

В советские времена говорили: "если в Москве стригут ногти, то в Киеве сразу обрубают пальцы". В своё время Украина подхватила проводимую по России "приватизацию" и понаклепала олигархов чуть не больше, чем в России. Но если тут смогли каким-то образом замедлить процесс деградации, а потом и вовсе заморозить его, то по Украине он раскрутился вплоть до полного "цветнореволюционного" фашизма и вылился сначала в гражданскую войну "К.Т.О.", а после и перехлестнулся за границу. Не став, впрочем, легче и внутри страны.