Украинские выборы обязательно рано или поздно состоятся, но кто бы ни победил, для Украины всё закончится поражением – и это не русские, а Зеленский добивает страну украденным у Порошенко «армовиром».
Киевский миллионер: Зеленский выступает с гитлеровским пафосом, в тылу кругом полицаи
Комментарии
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Дмитрий Боев
В советские времена говорили: "если в Москве стригут ногти, то в Киеве сразу обрубают пальцы". В своё время Украина подхватила проводимую по России "приватизацию" и понаклепала олигархов чуть не больше, чем в России. Но если тут смогли каким-то образом замедлить процесс деградации, а потом и вовсе заморозить его, то по Украине он раскрутился вплоть до полного "цветнореволюционного" фашизма и вылился сначала в гражданскую войну "К.Т.О.", а после и перехлестнулся за границу. Не став, впрочем, легче и внутри страны.
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12 час.
лл
лина любимцева
Главный жЫдо-бандэровец Зеленский уже не просит у Запада - ТРЕБУЕТ. И чем дальше, тем настойчивей и наглей. Скоро угрожать начнет...
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12 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Скажите у вас кто сейчас президент ? Ни эта побирушка с колпаком , которую вы засылаете во все страны . То есть шут на посылках
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11 час.
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