Эксклюзивные кадры начала освобождения Великой Новоселки группировкой "Восток". Продолжаются совместные действия наших танкистов и морпехов по освобождению Великой Новоселки.
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Эксклюзивные кадры начала освобождения Великой Новоселки группировкой "Восток". Продолжаются совместные действия наших танкистов и морпехов по освобождению Великой Новоселки.