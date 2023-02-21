«Сбер» стал миноритарным участником группы компаний Trucker

«Сбер» и Trucker заключили сделку, сообщает пресс-служба российского банка. Так, «СберИнвест» стала миноритарным участником группы компаний Trucker, а целью сделки является развитие и укрепление партнерства для цифровизации рынка грузоперевозок.
«Сбер» и Trucker заключили сделку, сообщает пресс-служба российского банка. Так, «СберИнвест» стала миноритарным участником группы компаний Trucker, а целью сделки является развитие и укрепление партнерства для цифровизации рынка грузоперевозок.
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