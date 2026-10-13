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Угольный экспорт из России в сентябре рухнул из‑за блокировки черноморских портов и провала спроса в Азии

Угольный экспорт из России в сентябре рухнул из‑за блокировки черноморских портов и провала спроса в Азии

МОСКВА, 13 октября, ФедералПресс. Морской экспорт угля из России снизился в сентябре 2026 года по сравнению с августом на 17 %, а относительно аналогичного периода 2025 года – на 4,2 % – из-за проблем с вывозом из черноморских портов и слабого спроса в азиатских странах.

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