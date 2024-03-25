Американский сенатор назвал возможную причину теракта в "Крокусе"

Anna Rose Layden/Pool Photo via AP Теракт в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл» стал возможен в том числе из-за ухода Соединенных Штатов из Афганистана и может повториться на территории Америки.
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