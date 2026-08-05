В Ростове-на-Дону сгорела АЗС и 21 автомобиль из-за возгорания топлива в неподходящей таре

В ночь на территории Северного жилого массива Ростова-на-Дону произошёл масштабный пожар, в ходе которого огонь охватил автозаправочную станцию и расположенное рядом здание, а также уничтожил 21 автомобиль.
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