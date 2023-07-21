ФОТО: VITALII STOCK/SHUTTERSTOCK.COM АНДРЕЙ ПЕРЛА Госсекретарь США сказал, что русские поступили бессовестно и безответственно, разорвав зерновую сделку.
ЗЕРНОВАЯ СДЕЛКА – НЕ ТО, ЧЕМ КАЖЕТСЯ: РУССКИЕ НАНЕСЛИ ПО АМЕРИКЕ УДАР В ОДЕССЕ
Комментарии
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ВН
Валерий Никитин
Так ради чьих интересов принималось решение по сделке? Принималось в годину войны в разрез интересам солдата на фронте? Кем принималось? Кого ,,опять обманули,,?
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1 час.
Strannik Mr
Господа натовцы, ответьте теперь прямым текстом, что теперь доставка оружия хохлофашистам морским путём точно у вас сорвалась? Что вы так дрочитесь прикрываясь зерном?
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55 мин.
star
я против того ,чтобы раздавали бесплатно,лучше продать и деньги потратить на больных детей.Лето в этом году ужасное и какой будет урожай под знаком вопроса
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40 мин.
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