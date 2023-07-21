ЗЕРНОВАЯ СДЕЛКА – НЕ ТО, ЧЕМ КАЖЕТСЯ: РУССКИЕ НАНЕСЛИ ПО АМЕРИКЕ УДАР В ОДЕССЕ

ВН Валерий Никитин Так ради чьих интересов принималось решение по сделке? Принималось в годину войны в разрез интересам солдата на фронте? Кем принималось? Кого ,,опять обманули,,?

Strannik Mr Господа натовцы, ответьте теперь прямым текстом, что теперь доставка оружия хохлофашистам морским путём точно у вас сорвалась? Что вы так дрочитесь прикрываясь зерном?