Нижегородские студенты разработали решения для повышения веб-доступности госсайтов для незрячих

В Нижнем Новгороде завершился хакатон для студенческих команд и начинающих разработчиков «ML и универсальный дизайн», который провели АНО «Горький Тех» и компания Globus IT при поддержке Лаборатории инклюзивных технологий при правительстве Нижегородской области.
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