Нижегородские студенты разработали решения для повышения веб-доступности госсайтов для незрячих

В Нижнем Новгороде завершился хакатон для студенческих команд и начинающих разработчиков «ML и универсальный дизайн», который провели АНО «Горький Тех» и компания Globus IT при поддержке Лаборатории инклюзивных технологий при правительстве Нижегородской области.