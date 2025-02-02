Мэр Чебаркуля уходит в отставку

Мэр Чебаркуля Светлана Виноградова уходит в отставку, официальная версия – по собственному желанию. В пресс-службе городской администрации уточнили, что заявление главы о сложении полномочий депутаты горсобрания рассмотрят 5 февраля.
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