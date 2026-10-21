The head of the European Commission, Ursula von der Leyen, accused Russia and Belarus of using migration as a weapon to divide Europe, mentioning the migrant attack on Spanish Ceuta.
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