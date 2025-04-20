"Принимаю и живу. Реву только иногда": Маргарита Симоньян не сдержала эмоций, говоря о Тигране Кеосаяне

Главный редактор RT и МИА "Россия Сегодня" стала гостем программы "Судьба человека".В интервью Борису Корчевникову она рассказала о вере в Бога, и о том, как переживает за супруга, кинематографиста Тиграна Кеосаяна, который вот уже несколько месяцев пребывает в коме, после того как перенёс клиническую смерть в декабре 2024 года.