Сборная России поздравила Головина с победой "Монако" над "Барселоной" в ЛЧ

Пресс-служба национальной сборной России в официальном Telegram-канале поздравила полузащитника Александра Головина с победой "Монако" над "Барселоной" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
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