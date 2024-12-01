Секретный макет Chevrolet Niva от ателье Bertone показали через 15 лет

Телеграм-канал «Автопоток» поделился снимками полноразмерного шоу-кара конца 2000-х. Тогда один из проектов рестайлинга Chevrolet Niva заказали мастерам Bertone, но результат широкой публике не продемонстрировали: снимки появились в Сети только сейчас.
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