Эксперт рассказал, как маркетплейсы влияют на рынок

Противостояние оффлайн-магазинов и маркетплейсов сегодня заметно наиболее активно. Владелец агентства для селлеров Дмитрий Спицын рассказал, чего ожидать от этого противостояния в будущем, и как онлайн-площадки влияют на рынок.