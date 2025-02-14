Эксперт рассказал, как маркетплейсы влияют на рынок

Противостояние оффлайн-магазинов и маркетплейсов сегодня заметно наиболее активно. Владелец агентства для селлеров Дмитрий Спицын рассказал, чего ожидать от этого противостояния в будущем, и как онлайн-площадки влияют на рынок.
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