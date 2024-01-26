Председатель ПК ВСНП встретился с заместителем председателя Великого государственного хурала Монголии

Пекин, 25 января /Синьхуа/ -- Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи встретился с заместителем председателя Великого государственного хурала /парламента/ Монголии Лхагвыном Мунхбаатаром в четверг в Пекине.
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