Слово и дело

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Волонтер поблагодарил за мужество погибших бойцов ЧВК «Вагнер», захороненных в станице Бакинской

Волонтер поблагодарил за мужество погибших бойцов ЧВК «Вагнер», захороненных в станице Бакинской

Волонтер из Анапы, прибывший на церемонию прощания с бойцами ЧВК «Вагнер» в станице Бакинской, выразил благодарность героям, отдавшим свою жизнь, защищая родину.

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