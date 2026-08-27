Уничтожена или разграблена? В Кривом Роге озадачены загадочным исчезновением техники в ТРЦ после российского удара

В Кривом Роге полиция занялась расследованием дела по исчезновению дорогостоящей техники из магазина в торгово-развлекательном центре (ТРЦ), по которому пришёлся один из российских ударов возмездия за действия украинских террористов.
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