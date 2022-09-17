Плов с дымком, хлеб с золотом: уличной едой отметили День города уссурийские гурманы

Плов с дымком, хлеб с золотом: уличной едой отметили День города уссурийские гурманы

День города в Уссурийске оказался богатым не только на зрелища, но и на хлеб. К 156-летию города на улице Некрасова начали работу фестивали еды и выпечки.

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