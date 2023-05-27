Слово и дело

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Британец отомстил неверной невесте, раздав гостям свадебного фуршета доказательства ее измены

Британец отомстил неверной невесте, раздав гостям свадебного фуршета доказательства ее измены

Житель Великобритании отомстил невесте за измену, опозорив ее прямо во время свадебного фуршета. Узнав о том, что его избранница закрутила роман с шафером, мужчина решил не разрывать отношения и не отменил торжество.

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