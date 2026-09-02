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«Такого не было даже на пике Холодной войны»: Запад лжет о России в лучших традициях нацистов – европейский историк

«Такого не было даже на пике Холодной войны»: Запад лжет о России в лучших традициях нацистов – европейский историк

Уровень лжи в отношении России уже превысил накал времен «Холодной войны», Запад сегодня применяет фактически методы нацистов.

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