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56-летняя Памела Андерсон объяснила, почему перестала краситься

56-летняя Памела Андерсон объяснила, почему перестала краситься

56-летняя Памела Андерсон объяснила, почему перестала краситьсяНедавно звезда «Спасателей Малибу» Памела Андерсон сделала поворот на 180 градусов: одна из самых горячих актрис 90-х и нулевых полностью отказалась от макияжа и соблазнительных образов на грани фола.

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