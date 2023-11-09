56-летняя Памела Андерсон объяснила, почему перестала краситься

56-летняя Памела Андерсон объяснила, почему перестала краситьсяНедавно звезда «Спасателей Малибу» Памела Андерсон сделала поворот на 180 градусов: одна из самых горячих актрис 90-х и нулевых полностью отказалась от макияжа и соблазнительных образов на грани фола.