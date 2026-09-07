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Царьград

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УВБ-76 передала загадочное сообщение после четырёх дней молчания

УВБ-76 передала загадочное сообщение после четырёх дней молчания

7 сентября радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», после четырёхдневного молчания передала сообщение с кодовым словом: «НЖТИ 80955 ГЕРОИЧЕСКИЙ 3168 7764».

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