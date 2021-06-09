Все матчи сборной Хорватии на Евро-2020

Главный футбольный турнир ЕВРО-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. В финальном турнире примут участие 24 сборные, которые разбиты на шесть групп по четыре команды в каждой.
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