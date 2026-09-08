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Зеленский планирует просить помощь на встрече с Трампом

Зеленский планирует просить помощь на встрече с Трампом

Владимир Зеленский сообщил, что на планируемой встрече с президентом США Дональдом Трампом собирается обсудить поддержку украинского проекта системы ПВО «Фрея» и поставки ракет для перехвата баллистических целей.

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