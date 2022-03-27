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Zurich Insurance отказалась от логотипа в виде буквы Z. В двух регионах Германии за демонстрацию этого символа ввели уголовную ответственность

Zurich Insurance отказалась от логотипа в виде буквы Z. В двух регионах Германии за демонстрацию этого символа ввели уголовную ответственность

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance на неопределенный срок отказалась от использования в соцсетях своего логотипа в виде белой буквы Z на синем фоне.

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