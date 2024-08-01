Лидером ХАМАС может стать всемирно известный радикал

Верховным лидером группировки ХАМАС, как ожидается, будет избран 68-летний Халед Машаль. Израильские спецслужбы уже пытались его убить в 1997 году – боевику сделали смертельную инъекцию, сообщает Reuters.
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