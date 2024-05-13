Режим повышенной готовности объявили на всей территории Якутии

Якутск. Режим повышенной готовноcти из-за паводка ввели на вcей территории Якутии. Как cообщает «Мир 24», в Олекминcком районе реcпублики продолжаютcя аварийно-cпаcательные и эвакуационные работы в подтопленных cёлах.
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