Схватился за жену: визит Зеленского в Канаду обернулся скандалом Елена Зеленская во время визита в Канаду старалась скрыть сильную тревогу, пока ее супруг - Владимир Зеленский - использовал ее в качестве опоры.
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