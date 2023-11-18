Гергиеву Голикова вручила первую Эрмитажную премию

Зампред правительства России Татьяна Голикова вручила первую Эрмитажную премию художественному руководителю Мариинского театра Валерию Гергиеву и художественному руководителю балетной труппы Михайловского театра Хуану Игнасио Дуато Барсиа.
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