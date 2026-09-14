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Татар-информ

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Известные эксперты обсудят будущее девелопмента на Строительной неделе БРИКС

Известные эксперты обсудят будущее девелопмента на Строительной неделе БРИКС

Первый день Строительной недели БРИКС, 10 ноября, окажется посвящен глобальному аналитическому обзору отрасли, экономическим вопросам и технологическим вызовам в девелопменте.

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