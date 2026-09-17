Матери-героини с 2027 года начнут получать 1 млн рублей автоматически

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», с 1 января 2027 года начнут автоматически получать разовую выплату в размере 1 млн рублей через Социальный фонд.
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