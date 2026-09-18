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Воронежские новости

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Число смертельных ДТП на 10% сократила Воронежская область

Число смертельных ДТП на 10% сократила Воронежская область

Количество дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом в Воронежской области сократилось почти на 10%.

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