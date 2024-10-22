Как домашние животные влияют на безопасность при пожаре в доме

В последнее время участились случаи пожаров в домах, вызванных действиями домашних животных. Специалисты отмечают, что у многих пород кошек нет инстинктивного страха перед огнем, так как густой подшерсток защищает их от холода, перегрева и даже пожара.
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