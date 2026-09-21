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Царьград

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«Единая Россия» лидирует на выборах в заксобрание Свердловской области

«Единая Россия» лидирует на выборах в заксобрание Свердловской области

После обработки 99,41% протоколов на выборах в Законодательное собрание Свердловской области «Единая Россия» набирает 42,28% голосов, КПРФ — 19,21%, «Новые люди» — 14,29%.

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