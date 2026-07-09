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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Демар Дерозан может оказаться в «Майами» или «Кливленде»

« Майами » и « Кливленд » являются наиболее вероятными вариантами продолжения карьеры экс-защитника «Сакраменто» Демара Дерозана .

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