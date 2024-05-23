АУИПИК объявило акцию по сбору книг для библиотек новых регионов

«Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУИПИК) проводит акцию по сбору книг для библиотек и детских учреждений в малых городах и населенных пунктах на территории Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик, передает пресс-служба Минкультуры России.