Психолог Изюменко объяснила подростковые бунты из-за гиперопеки

Клинический психолог Александра Изюменко в пресс-центре НСН рассказала о том, как дети, испытывающие давление от стремящихся к идеалу родителей, впоследствии устраивают бунты, окрашиваясь в необычные цвета и выбирая рискованное поведение.
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