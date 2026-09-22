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Царьград

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Психолог Изюменко объяснила подростковые бунты из-за гиперопеки

Психолог Изюменко объяснила подростковые бунты из-за гиперопеки

Клинический психолог Александра Изюменко в пресс-центре НСН рассказала о том, как дети, испытывающие давление от стремящихся к идеалу родителей, впоследствии устраивают бунты, окрашиваясь в необычные цвета и выбирая рискованное поведение.

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