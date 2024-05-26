В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать водоем для купания

МОСКВА, 26 мая, ФедералПресс. С приближением купального сезона россиянам не стоит забывать о мерах предосторожности во время летнего отдыха, например, для купания стоит выбирать специально отведенные места.
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