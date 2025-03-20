Бусаргин: атака дронов ВСУ затронула больницу, школу и сады в Энгельсе

Ночью ВСУ атаковали беспилотниками Энгельс, системы оповещения об угрозе БПЛА работали с 4 утра. В результате ударов со стороны украинских боевиков повреждено остекление в Энгельсской городской клинической больнице № 1.
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