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7-й этап G-Drive СМП РСКГ: Новые рекорды и победители

7-й этап G-Drive СМП РСКГ: Новые рекорды и победители

7-й этап G-Drive СМП РСКГ: Новые рекорды и победителиГригорий Голышев / G-Drive СМП РСКГСтоличный этап серии G-Drive СМП РСКГ – чемпионата и Кубка России, а также Кубка РАФ по автомобильным кольцевым гонкам – собрал беспрецедентное число участников.

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