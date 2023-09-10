7-й этап G-Drive СМП РСКГ: Новые рекорды и победители

7-й этап G-Drive СМП РСКГ: Новые рекорды и победителиГригорий Голышев / G-Drive СМП РСКГСтоличный этап серии G-Drive СМП РСКГ – чемпионата и Кубка России, а также Кубка РАФ по автомобильным кольцевым гонкам – собрал беспрецедентное число участников.