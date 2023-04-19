Глава Минобороны РФ проверил ход выполнения гособоронзаказа в Калужской области

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК Калужской области.
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