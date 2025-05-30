В школах России могут ввести встречи с ветеранами СВО

Депутат муниципального образования поселка Шушары (Санкт-Петербург) и председатель Ассоциации производителей детских товаров Михаил Ветров предложил введение регулярных встреч старшеклассников с ветеранами специальной военной операции в рамках программы «Разговоры о важном».
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