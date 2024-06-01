Мантуан о голе «Ростову» с пенальти: «Клаудиньо сделал вид, что будет исполнять, в последний момент мы поменялись ролями – я избежал морального давления со стороны соперника»

– Кто конкретно давал вам указание нанести удар, легко ли отдал мяч Клаудиньо, заранее ли вы решили, в какой угол будете пробивать, учитывая, что тренер вратарей «Ростова» Кафанов давал наставления Песьякову? – Тренер обычно не говорит нам, кто конкретно должен исполнять пенальти, а доверяет нашим ощущениям, дает возможность нам самим принять решение в конкретном моменте.