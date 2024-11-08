Получится ли у нас переформатировать Украину, переформатировать украинцев

В последние дни я наблюдаю интересную ситуацию в информационном пространстве. Практически нет ни одного СМИ или серьезного интернет-канала, где бы не публиковались материалы о зверствах ВСУ в Курской области, о разрушенных храмах, о мародерстве украинских солдат и офицеров, о продаже предметов культа на украинских площадках.