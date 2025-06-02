Кайл Кирквуд выиграл этап IndyCar в Детройте, Шварцман — 16-й

IndyCarНа уличной трассе в Детройте завершился очередной этап американской серии IndyCar. Победителем уик-энда стал американский гонщик Andretti Кайл Кирквуд, который лучше других сработал в заезде, который неоднократно нейтрализовывался жёлтыми флагами и даже был приостановлен красным.