Кайл Кирквуд выиграл этап IndyCar в Детройте, Шварцман — 16-й

IndyCarНа уличной трассе в Детройте завершился очередной этап американской серии IndyCar. Победителем уик-энда стал американский гонщик Andretti Кайл Кирквуд, который лучше других сработал в заезде, который неоднократно нейтрализовывался жёлтыми флагами и даже был приостановлен красным.
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