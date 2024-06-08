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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Самсонов о вратарях в финале: «Не сказал бы, что ситуация в «Эдмонтоне» сравнима с дырой. Не думаю, что Скиннер сможет выиграть матчи, но он их не проигрывает»

Команды встретятся в финале Кубка Стэнли. Основным голкипером «Пантерс» является Сергей Бобровский, «Ойлерс» – Стюарт Скиннер.

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